Italie : les 33 contre Saint-Marin

L'Italie affronte Saint-Marin en amical le 28 mai, en Sardaigne, à quelques jours du début de l'Euro 2020. Roberto Mancini, qui a prolongé son bail jusqu'en juin 2026 ce lundi, a divulgué sa liste des 33 pour l'occasion.

On y trouve notamment les 3 Parisiens Alessandro Florenzi, Marco Verratti (pourtant déclaré blessé pour 4 à 6 semaines par le PSG récemment) et Moise Kean, mais aussi Salvatore Sirigu, Ciro Immobile et le jeune Giacomo Raspadori.

La liste des 33

Gardiens : Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino) ;

Défenseurs : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta) ;

Milieux : Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain) ;

Attaquants : Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).