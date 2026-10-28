OM : le fils de Medhi Benatia cartonne avec l’équipe de France U15

Medhi Benatia n’est plus à l’Olympique de Marseille, mais son fils, Kays El Mouttaqui, poursuit sa jeune carrière au sein du club phocéen. Âgé de 14 ans, l’ailier gauche français a été surclassé et évolue avec les U17 marseillais cette saison (2 buts en 3 matchs). Et cet automne, il cartonne également avec l’équipe de France U15. Engagé dans la Coupe du Monde et Festival U15 organisée par la FIFA en Azerbaïdjan (du 24 au 30 octobre, avec des matchs à 8 contre 8 et des mi-temps de 20 minutes), El Mouttaqui a signé un début de compétition XXL.

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Les Français ont d’abord battu Anguilla (8-1), les Maldives (6-0) et le Kosovo (2-0), avant d’être tenus en échec par l’Estonie (2-2) et de s’incliner face à l’Afrique du Sud (2-3). Cinq matchs du groupe A au cours desquels El Mouttaqui a inscrit cinq buts en autant de rencontres. Artisan majeur de la qualification des U15 tricolores pour la phase finale, le fils de l’ancien dirigeant de l’OM a de nouveau fait la différence ce matin (8h30) face à Trinité-et-Tobago. Vainqueurs 4-2 grâce notamment à un doublé d’El Mouttaqui, les Bleuets retrouveront le Honduras cet après-midi au tour suivant à partir de 15h15 (heure française).