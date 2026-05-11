Droits TV : LFP media fixe deux conditions à Canal+

La semaine dernière, le patron de Canal+, Maxime Saada, lâchait dans les colonnes de L’Équipe qu’il était ouvert la distribution de la chaîne Ligue 1+ sur ses plateformes. Ce soir, le futur ex-patron de LFP Media, Nicolas de Tavernost a confié qu’un accord était encore très loin d’avoir été trouvé. Car la LFP demande deux conditions à Canal+.

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«Il y a deux conditions importantes. La première est que Canal+ retire ses procédures. Il y en a eu 8 de Canal+, un véritable harcèlement judiciaire. Et malgré un jugement clair contre lui, Canal+ est allé en cassation… Si Canal+y renonce, ce sera un point positif. (…) La deuxième condition est de ne pas être traité de manière très différente des Coupes d’Europe, enchaîne Tavernost. Ce qui intéresse la Ligue, ce sont les abonnés que peut apporter Canal+. C’est pourquoi nous avons demandé à être intégrés dans le pack sport», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L’Équipe.