Eric Di Meco : « la moitié des joueurs de l’OM sur le terrain, s’il n’y a pas l’arrêt Bosman, ils jouent en deuxième division »

Ce n’était pas brillant, mais hier soir, l’Olympique de Marseille a su assurer l’essentiel à Troyes. Vainqueur poussif des Aubois (2-0), le club entraîné par Bruno Genesio a signé la deuxième victoire de sa saison. Un succès qui a permis de sortir de la zone de relégation et de se hisser à la 13e place du classement de Ligue 1. Mais ce bon résultat n’a rassuré personne. À commencer par l’ancien défenseur phocéen, Eric Di Meco.

La suite après cette publicité

⚡️"Sans l’arrêt Bosman, la moitié des joueurs de l’OM joueraient en deuxième division, voire en National, mais pas en Ligue 1", estime Di Meco https://t.co/1nLZkkXrsq — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 12, 2026

« T’es obligé de ne tenir compte que du résultat. Si tu regardes les occasions troyennes juste après le but de l’OM, c’est plus facile de sortir avec le 1-1 que le 2-0. (…) A chaque fois que je vois ce genre de matches, ça me permet de refaire tous les deux, trois ans une tirade sur l’arrêt Bosman (qui a permis la libre circulation des joueurs, ndlr). Là, il y a la moitié des joueurs de l’OM sur le terrain, s’il n’y a pas l’arrêt Bosman, ils jouent en deuxième division. Ils ne joueraient pas en Ligue 1. Ils joueraient en deuxième, voire en troisième division. Le pauvre Bosman est à la rue, mais 0,1% du salaire de ces mecs lui permettrait de bien vivre parce qu’il leur a permis de joueur au football de très haut niveau », a-t-il confié sur RMC.