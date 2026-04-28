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Ligue des Champions

La réponse hilarante d’Ousmane Dembélé au plateau de CBS

Par Maxime Barbaud
PSG 5-4 Bayern Munich

Encore un échange délicieux entre Ousmane Dembélé et Micah Richards sur CBS. Après la folle victoire du PSG sur le Bayern Munich 5-4 en demi-finale aller de Ligue des Champions, l’ancien défenseur a demandé au Ballon d’Or 2025 d’où lui venait toute cette énergie pour presser et courir.

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Réponse pleine d’humour de l’attaquant parisien, provocant l’hilarité sur le plateau de l’émission. «Si tu ne presses pas, que tu ne défends pas, Luis Enrique te met sur le banc.» Auteur d’un doublé dans ce match, le Français a largement donné satisfaction à son coach.

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