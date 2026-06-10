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Oumar Solet en route pour l’Inter Milan

Par Tom Courel
1 min.
Oumar Solet au RB Salzbourg @Maxppp

Hier, l’Inter Milan et l’Udinese ont effectué une réunion au siège du club milanais, dans le cadre de plusieurs dossiers liés à la fenêtre estivale. Les Nerazzurri ont notamment accéléré sur la piste menant au défenseur tricolore, Oumar Solet. Alors que le Français est prêt à rejoindre l’Inter, l’autre club italien réclamerait 25 millions d’euros, mais un accord pourrait être trouvé autour des 20 millions d’après Sky Sport.

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Le club lombard, qui a également pris des renseignements auprès des représentants du joueur, se rapprocherait ainsi de la finalisation du dossier. Certes, l’ancien défenseur du RB Salzbourg est sous contrat avec son club jusqu’en 2027, mais son départ se rapprocherait à grand pas. Arthur Atta (23 ans) serait aussi dans le viseur du champion d’Italie 2025-2026 cet été. Reste à savoir si les deux hommes quitteront le navire ensemble.

Pub. le - MAJ le
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