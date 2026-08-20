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Bayern Munich : Jamal Musiala écarté face à Dortmund

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Jamal Musiala @Maxppp

Jamal Musiala ne sera pas dans le groupe du Bayern Munich pour la Supercoupe d’Allemagne face au Borussia Dortmund samedi, selon la presse allemande. Une décision qui intervient après une semaine particulièrement inquiétante pour le milieu offensif de 23 ans, victime de deux malaises sur le terrain en l’espace de quelques jours.

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Le premier épisode s’était produit face au RB Leipzig, avant qu’un nouveau malaise ne survienne quelques jours plus tard contre Heidenheim, obligeant Musiala à quitter la pelouse. Le joueur avait ensuite tenu à rassurer son entourage et ses supporters, expliquant souffrir d’épisodes neurologiques temporaires et affirmant être pris en charge par d’excellents médecins. Les examens ont conclu à une dysfonction neurologique provoquant des absences, décrites comme traitables, mais le Bayern préfère logiquement ne prendre aucun risque et laisser son joueur récupérer.

Pub. le - MAJ le
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