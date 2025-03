Kings League : Adil Rami a été contacté par des joueurs professionnels

Quelques heures après la draft qui marque la création de la ligue française de football à 7 "Kings League", les présidents se sont exprimés pour raconter les coulisses de la sélection des équipes. Leader du Wolf Pack en compagnie de l’Olympique de Marseille, Adil Rami raconte «qu’il y a beaucoup de footballeurs qui m’ont contacté, des préparateurs physiques aussi. Il y a eu de tout, je crois et c’est assez impressionnant. J’ai même eu beaucoup d’acteurs, d’humoristes, qui se sont proposés. Je ne peux pas donner de noms.»

La suite après cette publicité

Le streamer Michou, président de l’équipe Génération 7, a lui aussi beaucoup été sollicité à son échelle avant la composition des équipes. «Je vais faire des fives avec des potes, il y a des gars sur d’autres terrains qui viennent me voir : ‘Hé, tu ne veux pas venir voir comment on joue, je te jure avec mon pote on est chauds’. Du coup, je regarde quand même», explique le jeune vidéaste de 23 ans. La première édition de la Kings League française se tiendra à partir du 6 avril prochain.