PSG : les cadors de Bundesliga répondent à Leonardo

« Les clubs allemands, principalement le Bayern Munich, Leipzig et le Borussia Dortmund s'attaquent aux jeunes et menacent la formation française, déplore le directeur sportif brésilien. C'est un grand problème. Ils appellent les parents, les amis, la famille, le joueur lui-même et cela arrive même avec des joueurs de moins de 16 ans. Il y a de très bons joueurs en France, déjà pratiquement formés, mais cela devient trop. À 15 ou 16 ans, ils font tourner la tête des jeunes. Il faudrait peut-être changer le règlement pour protéger les équipes françaises ». Dans une interview accordée au Parisien cette semaine, Leonardo s'en prenait à la politique de recrutement des cadors de Bundesliga.

La suite après cette publicité

Il faut dire que ces dernières années, le vivier français est devenu un énorme terrain de chasse pour les géants allemands, et le PSG a également vu comment certains de ses joueurs ont pris la direction de la Bundesliga. Tanguy Kouassi, parti au Bayern, est le dernier exemple en date. Le directeur sportif parisien n'a donc pas hésité à taper sur les meilleures écuries du championnat germanique... et dans des propos rapportés par Bild, ces dernières ont répondu.

« Nous sommes activement approchés par les familles et les agents »

« Je ne fais généralement pas de commentaires lorsque d'autres clubs s'expriment en public. Puisque nous sommes mentionnés directement dans ce cas, je dois dire que Leonardo a manifestement tort. En règle générale, c'est exactement le contraire de ce qu'il dépeint. Nous sommes activement approchés par les familles et les agents français, car ils voient souvent un potentiel de développement plus élevé des talents chez nous », a d'abord lancé Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund.

« Non, nous ne nous sentons pas attaqués et nous ne commentons pas les déclarations des responsables d'autres clubs. La France est l'actuel champion du monde et comme l'Allemagne, c'est une nation de football. Il serait donc bête de ne pas garder un œil sur ce marché », a pour sa part expliqué Markus Krösche, directeur sportif du RB Leipzig. Voilà qui est clair.