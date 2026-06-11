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Amical : l’Angleterre écrase le Costa Rica avec un Anthony Gordon XXL

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Anthony Gordon @Maxppp
Angleterre 3-0 Costa Rica

À 6 jours de son premier match de Coupe du Monde face à la Croatie, l’Angleterre affrontait le Costa Rica. Et si un orage a obligé les organisateurs à décaler le coup d’envoi de la rencontre d’une heure, cela n’a pas empêché les hommes de Thomas Tuchel de fournir une bonne prestation.

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Noni Madueke n’a pas été très vue avec son incroyable raté, mais la nouvelle recrue du FC Barcelone, Anthony Gordon, a fait le show. Passeur décisif sur l’ouverture du score de Declan Rice dès la 9e minute, l’ancien pensionnaire de Newcastle a fait le break sur penalty à la 68e, avant le but du 3- 0 inscrit par Ollie Watkins en toute fin de match.

Pub. le - MAJ le
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