Liverpool annonce le départ de son directeur sportif convoité par l’Arabie saoudite
C’est officiel, Richard Hughes quitte son poste de directeur sportif de Liverpool. Arrivé à Anfield en juin 2024 en provenance de Bournemouth, le dirigeant britannique, attendu dans les bureaux de Al Hilal en Arabie saoudite, a informé la direction du club de son souhait de relever un nouveau défi. Durant son passage chez les Reds, Hughes aura notamment participé à la conquête du 20e titre de champion d’Angleterre lors de la saison 2024-2025, avant de contribuer à la qualification du club pour la prochaine Ligue des champions. « Il a été une immense fierté d’avoir eu l’opportunité de servir cette institution incroyable et unique », a déclaré Hughes dans le communiqué publié par le club.
Le président de Fenway Sports Group, Mike Gordon, a également tenu à saluer son travail et son implication durant cette période de transition. « Richard nous a rejoints au début d’une période de changement, assumant cette responsabilité en dirigeant notre département des opérations football et en supervisant le recrutement », a-t-il notamment souligné. De son côté, Hughes a assuré qu’il continuerait à suivre Liverpool « avec beaucoup d’affection », tout en souhaitant « rien d’autre que du succès » au club pour la suite. Liverpool précise que le processus pour désigner son successeur est déjà lancé et que son identité sera communiquée ultérieurement.
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