Un ancien défenseur allemand meurt après une chute de 70 mètres

L’ancien défenseur allemand Sebastian Hertner est décédé à l’âge de 34 ans à la suite d’un dramatique accident survenu au Monténégro, où il se trouvait en vacances. L’ex-joueur du TSV 1860 Munich a perdu la vie dans la station de ski de Savin Kuk, après une défaillance technique d’un télésiège. Selon les premiers éléments de l’enquête, une collision entre deux nacelles aurait provoqué son éjection, entraînant une chute mortelle d’environ 70 mètres. Son épouse, présente avec lui sur l’installation, est restée suspendue dans les airs à plusieurs mètres du sol. Elle a été prise en charge par les secours, souffrant d’une fracture à la jambe et d’un traumatisme crânien, tandis que trois autres touristes ont également dû être évacués après être restés bloqués plusieurs heures.

La suite après cette publicité

Formé au VfB Stuttgart, Sebastian Hertner avait débuté sa carrière professionnelle en 2009 avec l’équipe réserve du club souabe, avant de passer par celle de Schalke 04 puis de rejoindre le TSV 1860 Munich en 2013, où il évoluait en deuxième division allemande. Il avait ensuite poursuivi sa carrière dans plusieurs clubs des divisions inférieures. Le football allemand lui a rendu hommage ces derniers jours. Stuttgart a salué la mémoire de son ancien joueur, rappelant ses 65 matchs disputés en 3e division avec la réserve du club, tandis que Jan-Philipp Rose, membre du staff de Teutonia 05, son dernier club entre 2022 et 2024, a évoqué « un ami et un modèle », dont la disparition soudaine a profondément marqué l’ensemble du club. Triste nouvelle…