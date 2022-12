CdM 2022, Arabie Saoudite : Hervé Renard réagit à l'élimination

Battue, mais bourreau du Mexique (1-2), l'Arabie Saoudite sort du tournoi après avoir étonné tout au long de ce dernier. Grand artisan d'un parcours remarqué, Hervé Renard a livré ses impressions à propos du troisième et dernier match des Faucons, perdu face à la sélection nord-américaine, avec une lucidité remarquable. *« Nous savions que le Mexique allait commencer pied au plancher car ils devaient gagner avec une grande différence de buts (pour se qualifier pour les huitièmes, ndlr). [...] Et si je dois résumer : merci à notre gardien car l'écart devrait être bien plus important qu'un but. Ce soir (mercredi), le score ne reflète pas la physionomie de la partie. On n'a pas espéré une seule seconde, à part peut-être dans les trois dernières minutes, où on se dit qu'il peut se passer quelque chose, mais c'était déjà trop tard.

C'était difficile de respirer avec l'intensité que mettait le Mexique. Nous n'étions pas en mesure de conserver le ballon à cause de leur pressing et de leur intensité dans les duels. C'est le problème de notre équipe : il faut être au niveau physiquement dans les duels. Je dis félicitations aux joueurs pour leur Coupe du monde mais nous ne méritions pas de gagner ce match. [...] C'est toujours difficile de passer au second tour, l'Arabie saoudite n'y est parvenue qu'une fois en 1994. Avant ce match, on rêvait de le refaire mais, au vu de notre match, nous ne le méritions pas »*, a ainsi analysé l'entraîneur français.