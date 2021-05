Jules Koundé se livre sur ses ambitions en équipe de France

La suite après cette publicité

Sa convocation dans la liste des Bleus pour l'Euro a fait sensation. Après une saison accomplie sous les couleurs du Séville FC, Jules Koundé découvre depuis quelques heures le quotidien de l'équipe de France A. Une ascension fulgurante pour le jeune défenseur central formé aux Girondins de Bordeaux. Habitué à évoluer avec les Espoirs, le principal protagoniste va enfin pouvoir se frotter au plus haut niveau international.

Si sa sélection ne souffre d'aucune contestation, l'ancien Bordelais ne cache pas que les Bleus étaient devenus un objectif dans sa carrière. « L'équipe de France A, c'est difficile de dire à partir de quel moment c'est devenu un objectif. Peut-être quand je suis arrivé à Séville, et que j'ai joué de plus en plus... Ça a toujours été quelque chose de présent dans ma tête, même si c'était plus ou moins lointain. J'y ai toujours cru, j'ai toujours travaillé pour. Avoir cet objectif en ligne de mire a fait que j'ai pu réaliser les performances avec le Séville FC, » lâche plein d'assurance le petit nouveau.

Jules Koundé veut s'imposer en équipe de France

Joueur ambitieux, le défenseur du Séville FC s'est tout de même avoué surpris d'être convoqué par Didier Deschamps pour disputer l'Euro. Pas de quoi le déstabiliser, ou le freiner dans sa volonté de s'imposer au sein du groupe France. « Si j'ai été appelé, c'est parce que je le mérite et que le coach me fait assez confiance et pense que j'ai les capacités pour évoluer dans ce groupe. J'y suis allé avec beaucoup de naturel, en jouant mon jeu, sans me faire des nœuds dans la tête. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est sûr qu'il y a une période d'adaptation, mais je vais faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible et montrer que j'ai des qualités. » Des qualités qui l'ont rendu indispensable pour Julen Lopetegui en Espagne.

Déjà très talentueux avant de quitter les Girondins de Bordeaux, Koundé s'est bonifié en Liga. Désormais, Jules Koundé dispose d'une palette élargie pour un défenseur central. « Cette année, j'ai beaucoup progressé sur ma concentration, sur limiter les petits déchets à la relance. C'est vraiment essentiel dans le poste de défenseur central. J'ai aussi progressé dans ma communication avec les partenaires. Sur l'aspect relance, j'ai passé un cap grâce au coach Lopetegui, qui m'a demandé de me projeter, » décrypte ainsi le natif de Paris. De solides arguments qui ont convaincu Didier Deschamps de convoquer l'intéressé pour disputer la phase finale de l'Euro. Mais qu'on se le dise, Jules Koundé ne compte pas s'arrêter en si bon chemin...