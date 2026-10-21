Ligue des Champions : le Bayern Munich et Arsenal se quittent sur un match nul spectaculaire

Ce mercredi, la 3e journée de la Ligue des Champions nous offrait un sacré duel entre le Bayern Munich et Arsenal. À domicile, le Rekordmeister voulait rebondir après un match nul 3-3 contre le Viking FK. De son côté, Arsenal voulait enchaîner après des victoires contre Naples (1-0) et Lille (3-0). Pour cette rencontre, le Bayern Munich devait faire sans Jamal Musiala, Joshua Kimmich et Michael Olise. Le Rekordmeister optait pour un 4-2-3-1 avec Kim Min-Jae aux côtés de Dayot Upamecano en défense. Tom Bischof épaulait Aleksandar Pavlovic au milieu. Devant, Harry Kane était soutenu par Serge Gnabry, Ismael Saibari et Alphonso Davies. Pour les Gunners, c’était plutôt du classique avec un alléchant trio Martin Odegaard, Declan Rice et Bruno Guimarães au milieu. Devant, Kai Havertz était épaulé par Bukayo Saka et Noni Madueke.

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Et le moins que l’on puisse dire c’est que le début de match allait être marqué par la sortie précoce de Bukayo Saka. Remuant dans son couloir droit, l’ailier anglais s’est blessé au niveau du quadriceps gauche et a laissé sa place à Eberechi Eze (10e). Un coup dur pour les Gunners mais qui n’allait pas perturber les plans de l’équipe de Mikel Arteta. Le tempo montait et c’est le Bayern Munich qui se procurait la première grosse occasion. En contre, Ismael Saibari décalait sur la droite de la surface Serge Gnabry dont la lourde frappe était repoussée par David Raya (22e). Un arrêt décisif puisque juste derrière Martin Odegaard ouvrait vers la gauche de la surface et Eberechi Eze - bien couvert par Josip Stanisic - ajustait Manuel Neuer d’un tir croisé (1-0, 26e).

D’un but à l’autre

Un coup au moral pour le Bayern Munich qui avait du mal à relever la tête. Pour autant, il fallait un éclair de génie et il allait sortir du pied d’Harry Kane. D’une merveille de ballon en profondeur, il lançait Alphonso Davies qui fonçait au but pour crucifier David Raya (1-1, 35e). Et les Allemands avaient même l’occasion de passer devant avec une frappe d’Harry Kane mais Ezri Konsa le contrait de justesse (41e). En seconde période, on démarrait tambour battant et Arsenal était proche de reprendre l’avantage sur un corner de Declan Rice côté gauche. Au second poteau, la tête de Bruno Guimarães était repoussée de justesse par Manuel Neuer sur sa ligne (48e). Puis Eberechi Eze faisait la différence sur la gauche de la surface avant de se heurter à Manuel Neuer (54e).

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Le Bayern Munich n’était pas en reste et sur un centre de Konrad Laimer côté droit, Harry Kane décochait une frappe qui était repoussée par la main de Jurriën Timber. L’attaquant anglais ne laissait pas passer sa chance et allait marquer d’un tir assuré sur la gauche du but (2-1, 61e). Arsenal tentait de réagir et multipliait les initiatives. Profitant des coups de pied arrêtés pour amener le danger, les Gunners faisaient reculer le Bayern Munich. Mais ce n’était que temporaire puisque les Allemands retrouvaient de la maîtrise et Luis Diaz obligeait David Raya à une horizontale (76e). Et pourtant, Arsenal allait revenir. Côté droit, Declan Rice s’appuyait dans la surface sur Viktor Gyökeres avant d’ajuster Manuel Neuer (2-2, 82e). Jurriën Timber tentait une dernière frappe que Manuel Neuer claquait au-dessus de son cadre (90e +1). Finalement, les deux équipes se quittent sur un match nul prolifique (2-2). Arsenal se retrouve septième avec 7 points et le Bayern Munich est quatorzième avec 5 points.