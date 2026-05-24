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Ligue 1

Lens : Pierre Sage dévoile le club qu’il rêve d’entraîner

Par Jordan Pardon
Pierre Sage @Maxppp

Et si Liverpool accueillait un jour un deuxième entraîneur français après Gérard Houllier ? Invité de l’émission Téléfoot ce dimanche matin, Pierre Sage a été invité à dévoiler le club de ses rêves. Sans broncher, le coach de Lens a répondu "Liverpool".

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Toujours est-il que le coach de 47 ans devrait poursuivre son aventure avec Lens la saison prochaine. S’il demeure courtisé, notamment par Crystal Palace en Premier League, l’ancien entraîneur de l’OL a la volonté de poursuivre et de découvrir la Ligue des Champions à Bollaert.

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