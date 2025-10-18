Le Bayern Munich met le Borussia Dortmund sous pression avant le Klassiker

C’est une vieille méthode du Bayern Munich : affaiblir ses concurrents directs pour conserver son trône national. Le dernier mercato n’a pas fait exception avec la signature de Jonathan Tah, en fin de contrat du côté du Bayer Leverkusen, champion l’année précédente. Avec ses 17 buts au compteur toutes compétitions confondues, Nick Woltemade aurait lui aussi pu rejoindre la Bavière mais Stuttgart a dit non aux offres du Bayern pour dire oui aux 75 M€ de Newcastle. La saison a démarré et le Bayern prépare déjà la suite en flairant les bonnes opportunités en Allemagne, notamment au Borussia Dortmund, son actuel dauphin en championnat, 4 points derrière.

La suite après cette publicité

Les deux meilleurs ennemis ont rendez-vous à l’Allianz Arena samedi (18h30) et quelques joueurs du BvB seront particulièrement scrutés, à commencer par Nico Schlotterbeck. À 25 ans, il est le nouveau défenseur central à la mode, déjà annoncé dans les plus grands clubs du monde, le FC Barcelone, Liverpool, et évidemment le Bayern Munich. Arrivé il y a 3 ans de Fribourg contre 20 M€, il est en pleine réflexion sur la suite à donner à sa carrière. Le joueur d’1m91 n’a toujours pas ouvert les discussions pour un nouveau contrat à maintenant un an et demi de l’échéance (2027). Le temps presse pour le BvB, qui lui a déjà manifesté sa volonté de le prolonger jusqu’en 2030.

La suite après cette publicité

Schlotterbeck hésite, le Bayern est à l’affût

«Il a le droit absolu de planifier son avenir avec soin. Nous respectons cela. Et je pense que le salaire n’est pas le facteur le plus important, mais c’est plutôt la perspective, la confiance et la conviction, déclarait Lars Ricken, le directeur sportif du club de la Ruhr à SportBild. Nous ne précipiterons pas les choses. Mais bien sûr, nous ne voulons pas les faire durer indéfiniment non plus. Tout le monde en est conscient.» Le sujet est délicat bien sûr. Schlotterbeck est devenu le taulier de la charnière à Dortmund et un élément désormais incontournable en équipe nationale (22 sélections) où sa bonne association avec Jonathan Tah n’est pas passée inaperçue.

Sous pression avec la fin de contrat de Dayot Upamecano en juin prochain, le Bayern va devoir se renforcer à ce poste avec un élément de premier plan. Qui d’autres que le meilleur Allemand à ce poste ferait mieux affaire ? Après Lewandowski, Götze, Hummels, Süle ou encore Guerreiro, il ne serait pas le premier à alimenter l’axe BvB-Bayern (le plus souvent dans ce sens-là). «Je ne peux rien dire à ce sujet», s’excusait l’intéressé durant la trêve internationale. «Nico a toujours fait la différence. C’est un joueur sur lequel on peut compter. C’est un leader sur le terrain, non seulement grâce à ses performances, mais aussi grâce à son expérience», expliquait Lothar Matthäus sur Sky Sport.

La suite après cette publicité

Le BvB a un autre problème à gérer

Blessé au ménisque en début de saison, le natif de Waiblingen a impressionné pour ses premiers matchs dans une équipe toujours invaincue toutes compétitions confondues depuis la reprise. «Il a un statut très élevé au sein de l’équipe et également auprès des fans, assurait Niko Kovac, toujours sur Sky Sport. Il a réussi grâce à sa façon de jouer et de vivre le football. Nous sommes ici, dans la Ruhr. Il faut de l’émotion, de l’agressivité, et il apporte tout cela, en plus de ses qualités de joueur. C’est pourquoi ce serait bien qu’il reste ici plus longtemps». Certains rappellent que Schlotterbeck avait déjà été proche du Bayern avant de choisir l’étape BvB.

Cette épine dans le pied n’est pas la seule dans la chaussure des dirigeants. L’avenir de Karim Adeyemi (23 ans) est lui aussi incertain, alors qu’il réalise un très bon début de saison (8 matchs toutes compétitions confondues, 3 buts et 3 passes décisives). Son contrat s’achève également en 2027 et une prolongation traîne en longueur. «Nous voulons travailler avec Karim sur le long terme», soulignait Ricken particulièrement réjoui par les performances de l’attaquant. «Son développement est remarquable». Le dirigeant exclut une prochaine vente et mise sur des négociations offrant au joueur un salaire avoisinant les 8 M€ annuels mais ce dernier rêve aussi de la Premier League.