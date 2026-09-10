Youth League : Lens commence par une défaite contre le Slavia Prague

Entrée en matière manquée pour les U19 du RC Lens en Youth League. Pour leur premier match européen de la saison, les joueurs de Jonathan Poblah se sont inclinés 2-1 face au Slavia Prague. L’attaquant tchèque, Petr Potmesil, avait ouvert le score en première période (27e, 1-0). Au retour des vestiaires, c’est à nouveau lui qui gagnait son duel face à Ilan Jourdren, fils de Geoffrey (56e, 2-0).

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Malgré la réduction de l’écart de Mohamed Seddik en fin de rencontre (80e, 2-1), les Lensois s’inclinent en Tchéquie. Prochain rendez-vous pour les Sang et Or : le 13 octobre prochain avec la réception du Sporting Lisbonne. En attendant, leurs aînés auront à coeur de s’imposer en Ligue des Champions ce soir, toujours face au Slavia Prague.