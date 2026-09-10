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UEFA Youth League

Youth League : Lens commence par une défaite contre le Slavia Prague

Par Jordan Pardon
1 min.
U19 Lens @Maxppp
Slavia 2-1 Lens

Entrée en matière manquée pour les U19 du RC Lens en Youth League. Pour leur premier match européen de la saison, les joueurs de Jonathan Poblah se sont inclinés 2-1 face au Slavia Prague. L’attaquant tchèque, Petr Potmesil, avait ouvert le score en première période (27e, 1-0). Au retour des vestiaires, c’est à nouveau lui qui gagnait son duel face à Ilan Jourdren, fils de Geoffrey (56e, 2-0).

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Malgré la réduction de l’écart de Mohamed Seddik en fin de rencontre (80e, 2-1), les Lensois s’inclinent en Tchéquie. Prochain rendez-vous pour les Sang et Or : le 13 octobre prochain avec la réception du Sporting Lisbonne. En attendant, leurs aînés auront à coeur de s’imposer en Ligue des Champions ce soir, toujours face au Slavia Prague.

Pub. le - MAJ le
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