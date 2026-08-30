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Ligue 1

OM : l’avis de Bruno Genesio sur l’échec du transfert de Jean-Clair Todibo

Par Samuel Zemour
1 min.
Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OM @Maxppp
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Monaco 1-0 Marseille Voir sur Ligue 1+

L’OM a essuyé un sérieux revers dans le dossier Jean-Clair Todibo. Alors que le défenseur central de West Ham avait trouvé un accord verbal avec le club phocéen, le Français de 26 ans va finalement prendre la direction du RC Lens sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Présent à Louis-II avant le déplacement à Monaco ce dimanche soir (20h45), Bruno Genesio n’a pas caché qu’il aurait préféré voir l’ancien Niçois débarquer à Marseille.

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« Je ne suis pas surpris de l’arrivée de Todibo à Lens. J’aurais aimé le contraire, mais je savais déjà qu’il n’y aurait potentiellement pas de recrue. Actuellement, j’ai un groupe de qualité. J’ai un groupe qui travaille bien malgré tout ce qui se dit autour », a indiqué l’entraîneur de l’OM sur Ligue 1+. Un discours rassurant à quelques minutes du choc face à Monaco, qui pourrait permettre à Marseille de prendre les commandes du Championnat en cas de victoire à l’issue de cette deuxième journée.

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