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Ligue des Champions

Ligue des Champions, PSG : bonne nouvelle pour Maghnes Akliouche

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Maghnes Akliouche avec le PSG. @Maxppp
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Après avoir battu Manchester City (4-2) la semaine dernière, le Paris Saint-Germain va enchaîner un deuxième match de gala en Ligue des Champions. Opposé au FC Barcelone demain soir au Parc des Princes, le club de la capitale doit préparer ce choc sans Nuno Mendes, victime d’une lésion musculaire face à Strasbourg.

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Le match remporté en Alsace (3-1) avait également suscité des craintes pour l’état de santé de Maghnes Akliouche. Victime d’un énorme tacle à la cheville non sanctionné, le milieu offensif n’avait pas été en mesure de terminer la rencontre. Cependant, les médias présents ce matin à la séance d’entraînement des Rouge et Bleu ont pu constater que l’ancien pensionnaire de l’AS Monaco était bel et bien présent sur la pelouse du Campus. Un casse-tête en moins pour Luis Enrique, qui donnera des nouvelles de son groupe cet après-midi en conférence de presse (13h).

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