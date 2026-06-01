Al-Nassr : Iñigo Martínez juge l’arrivée d’Anthony Gordon au Barça

À 35 ans, Iñigo Martínez profite de ses vacances, après une excellente saison et un titre en Saudi Pro League. Le défenseur, actuellement sous les couleurs d’Al-Nassr, a choisi de prolonger l’aventure une saison supplémentaire en Arabie saoudite. L’ancien joueur du FC Barcelone sait qu’il peut encore progresser loin de l’Europe, malgré son âge. Récemment, l’Espagnol s’est confié à Sport, sur son parcours au Moyen-Orient, mais aussi sur l’actualité du club blaugrana.

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Interrogé sur Anthony Gordon et son arrivée express en Catalogne cette semaine, Martínez a été franc. « Tout dépend du type de joueur recherché. Pour moi, c’est un joueur qui presse, qui se dépense énormément et qui possède une très bonne qualité technique. Mais cela ne garantit pas forcément une réussite immédiate. Il y a la pression liée aux grands clubs et la concurrence au sein de l’effectif. Il existe beaucoup de très bons joueurs à ces postes » a-t-il indiqué au média.