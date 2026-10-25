OM : McCourt va réaliser une vente à 112 M€

Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a mis en vente sa villa de Boca Raton, en Floride, pour la somme de 125 millions de dollars (soit 112 millions d’euros). Selon le média en ligne immobilier américain House Trackers, l’homme d’affaires américain avait acheté cette demeure encore inachevée en 2024, avant d’en terminer les travaux. Mais sa famille préférerait finalement résider dans son centre équestre de Wellington, situé à proximité.

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La propriété dispose de sept chambres, d’une piscine en mosaïque de 24 mètres et d’un quai capable d’accueillir un yacht de 30 mètres. Un bien immobilier de prestige dont le prix dépasse largement le record de vente de la ville, établi à 75 millions de dollars. Si la transaction aboutit au montant demandé, McCourt pourrait donc établir une nouvelle référence sur le marché immobilier local. Pas sûr néanmoins que les supporters marseillais se calmeront avec cette information…