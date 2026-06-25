Un stade en folie, des pleurs dans le vestiaire : ça a donné quoi la première de Neymar avec le Brésil ?

Cette nuit, le Brésil a pu remercier Vinicius Junior d’avoir été le grand acteur de la victoire auriverde face à l’Écosse. Auteur d’un doublé, l’attaquant du Real Madrid a grandement participé au large succès 3-0. Une victoire qui a assuré la première place du groupe C à la Seleção. Mais à la 76e minute, tout le stade de Miami n’avait d’yeux que pour un seul homme : Neymar. Alors que des «Neymar, Neymar» descendaient des tribunes depuis plusieurs minutes pour réclamer l’entrée de la star, Carlo Ancelotti a enfin délivré tout un pays et tout un pays. Les nouvelles autour de la condition physique du joueur de 34 ans ont souvent été pessimistes, un retour à la compétition à partir des huitièmes de finale uniquement était même évoqué. Au final, Neymar était là et bien là pour ce troisième match de poule.

La suite après cette publicité

Une entrée encourageante

Bien évidemment, Carlo Ancelotti ne l’a pas titularisé, mais l’Italien a offert une vingtaine de minutes de jeu à son numéro 10. Pour quel bilan ? Difficile bien entendu de tirer des leçons de ce come-back. Comme cela était attendu, Neymar a été positionné dans un rôle axial (avant-centre cette fois, il a remplacé Cunha), afin de lui épargner trop de courses. Auteur de nombreux décrochages pour venir toucher le cuir, « Ney » a été très bon pour tirer les corners et le Brésilien a touché 24 ballons et a été dernier passeur à quatre reprises avant un tir. Une première plutôt encourageante donc. La fin d’un long calvaire pour un joueur arrivé blessé en sélection, touché au mollet.

À l’issue du match, l’ancien Parisien a fait un post sur son compte Instagram : « Souviens-toi de qui tu es ». Neymar doit sans doute savourer de pouvoir enfin démarrer son Last Dance, à l’heure certains se demandent toujours pourquoi Ancelotti a misé sur lui et son physique très fragile plutôt que sur un João Pedro auteur d’une saison 2025/2026 plus aboutie. Mais qu’importe. Le principal intéressé a confié son ressenti et a même révélé, dans des propos relayés par Lance!, avoir pleuré dans le vestiaire après le match. «C’est un moment de gratitude. Je remercie Dieu de pouvoir vivre cela à nouveau. J’ai passé de longues journées loin de la sélection brésilienne. J’étais parti depuis longtemps, c’est donc une sélection différente, je la vois d’un autre œil. Mais je suis très heureux d’avoir pu revenir jouer une Coupe du Monde et défendre la sélection brésilienne après tant d’années. Je remercie également tout le peuple brésilien qui m’a soutenu, encouragé et pour qui j’ai prié. Je sais que je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je tiens à exprimer ici ma gratitude pour ce soutien. Et c’est ça : continuer à m’améliorer de plus en plus pour aider l’équipe nationale », a-t-il confié, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

Neymar a pleuré dans le vestiaire

« C’est sûr, c’est un film qui défile dans ma tête. Là, le ballon ne sortait pas… Il y avait un corner, mais je ne voulais pas que le match s’arrête à ce moment-là, parce que ce corner était dangereux. Alors tout défilait très vite dans ma tête. Mais c’était un moment de grand bonheur. J’ai été ému à la fin du match quand j’ai regardé ma famille dans les tribunes, tout le monde en larmes. Tout ce que j’ai enduré, ils l’ont enduré aussi. C’est un mélange de sentiments, mais ça en valait la peine (…). Oui, j’ai été ému. Je suis allé aux vestiaires, tout seul, et j’ai versé quelques larmes. C’est un immense soulagement de revivre tout ça.» De son côté, Carlo Ancelotti a également eu des mots gentils pour un joueur qui lui servira sans doute de remplaçant de luxe.

«Il a eu l’occasion de jouer parce que je pense qu’il le méritait. Il a travaillé et s’est entraîné pour se remettre sur pied avec beaucoup de professionnalisme et de sérieux. Grâce à ses qualités, il peut aider l’équipe lors de cette Coupe du Monde. Il a bien joué pendant les quelques minutes où il est entré en jeu. Neymar n’a pas besoin de motivation pour jouer, aucun joueur n’en a besoin pour porter le maillot du Brésil. Et c’est pareil pour Neymar. Il a 34 ans et il a la même passion qu’un enfant pour le football. C’est ce qu’ils veulent.» Pour savoir si la belle histoire de Neymar se poursuivra, rendez-vous maintenant dans trois jours à Houston où le Brésil affrontera le deuxième du groupe F (Pays-Bas, Japon ou Suède) en seizièmes de finale.