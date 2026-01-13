Khabib Nurmagomedov s’en prend aux joueurs du Real Madrid

L’éviction de Xabi Alonso par le Real Madrid fait énormément réagir. Et globalement, toutes les réactions sont en faveur d’un coach annoncé comme victime d’un effectif capricieux. Le dernier à prendre la défense du coach basque de 44 ans est le célèbre combattant de MMA, Khabib Nurmagomedov. Le Russe de 37 ans n’y est pas allé par quatre chemins.

«Que ce soit à la salle de sport ou sur le terrain, peu importe qu’il s’agisse de boxeurs ou de footballeurs, vous êtes responsable en tant qu’entraîneur. Mais si votre équipe dégage une telle aura que certains joueurs ne répondent pas à vos exigences, alors vous êtes clairement sur une mauvaise voie. Je pense qu’Alonso fait partie des trois meilleurs entraîneurs actuels. Si cette équipe ne fonctionne pas bien avec lui, il faut changer les joueurs, pas l’entraîneur. Je suis tout simplement certain qu’aucun entraîneur ne peut gérer un effectif comme celui du Real Madrid. Il faut se débarrasser des joueurs imprévisibles. Il n’y a rien de tel que la loyauté. Il y a un an, ils le suppliaient. Maintenant, ils l’ont viré. À cause de ces enfants gâtés. Xabi, tu es le meilleur», a-t-il posté dans des stories postées sur son compte Instagram.