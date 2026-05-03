AS Monaco : le FC Barcelone a pris sa décision finale avec le revenant Ansu Fati

« Aller à la Coupe du Monde, c’est ce qu’on veut. Si on regarde les stats, s’il continue sur ce rythme sur les 3 matchs restants et qu’il joue tout, on l’espère. Et quand il sera de retour en sélection, il donnera le meilleur, parce que si on regarde les stats, en tant qu’attaquant, il a un plus grand nombre de buts (que les autres, NDLR). On attend ». Les déclarations de Bori Fati - père d’Ansu - en avaient fait rire plus d’un en Espagne la semaine dernière…

La suite après cette publicité

Il faut dire que l’attaquant monégasque semble très loin de la Roja actuellement, n’ayant plus été appelé depuis 2023, et faisant face à une concurrence accrue dans un groupe déjà bien fourni et qui travaille ensemble depuis quelques années. Depuis cette prise de parole, Fati a d’ailleurs encore été décisif, inscrivant le but de la victoire monégasque à Metz samedi (2-1). Son onzième but de la saison ; le dixième en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Le Barça ne change pas d’avis

Forcément, la question de son avenir se pose. L’AS Monaco possède une option d’achat de 11 millions d’euros, et les intentions du club monégasques à son sujet ne sont pas vraiment connues. En revanche, une chose est sûre : le FC Barcelone ne veut plus entendre parler de lui. Fabrizio Romano, journaliste spécialisé, ainsi que Catalunya Radio, confirment que le Barça ne compte pas sur lui pour la saison prochaine et espère bien une vente de celui qui a, un temps, porté son numéro 10.

La balle est donc dans le camp de l’AS Monaco, où le joueur se sent particulièrement bien, comme l’avait confié son père dans cette même interview citée plus haut. On peut même imaginer que les dirigeants monégasques, dans le cas où ils souhaitent bien conserver l’Espagnol, pourront même négocier un peu à la baisse avec leurs homologues barcelonais, qui ne devraient pas poser trop d’obstacles à un départ d’un joueur qui, en plus de ça, a un salaire conséquent. Rendez-vous cet été.