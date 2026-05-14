OM : l’OGC Nice n’a pas dit son dernier mot pour Grégory Lorenzi !

L’été va être très animé à Marseille. Effectivement, il devrait y avoir une véritable révolution. Dans l’équipe d’abord, puisque comme expliqué par nos soins, l’OM doit vendre de façon conséquente d’ici la fin du mois de juin. Le club phocéen a ainsi besoin de liquidités et plusieurs joueurs assez cotés comme Mason Greenwood, Nayef Aguerd ou Facundo Medina, entre autres, pourraient être vendus. La direction est en tout cas à l’écoute de toute offre qui arrivera sur son bureau.

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Dans les bureaux, il va y avoir du changement aussi, puisque Medhi Benatia va quitter ses fonctions au terme de la saison. Pour le remplacer, l’Olympique de Marseille a choisi Grégory Lorenzi, jusqu’ici directeur sportif du Stade Brestois. Comme révélé en exclusivité sur notre site samedi dernier, un accord a même été trouvé, et ce alors qu’il était courtisé par plusieurs grosses écuries, ainsi que par l’OGC Nice.

Nice ne va pas se laisser faire

Et comme l’indique Nice-Matin, il risque d’y avoir un gros conflit dans ce dossier. Effectivement, selon le média, Lorenzi s’était déjà engagé avec l’OGC Nice - en cas de maintien en Ligue 1 - avant de changer d’avis et de donner son accord à l’Olympique de Marseille. Un revirement de dernière minute qui n’a logiquement pas plu aux décideurs des Aiglons.

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Surtout que Lorenzi avait déjà paraphé un document, s’engageant donc contractuellement avec l’OGC Nice. Autant dire que la direction niçoise compte bien utiliser ce document pour faire valoir ses droits et annuler, ou du moins sérieusement compliquer, l’arrivée de Lorenzi au Vélodrome… Un nouveau casse-tête dont l’Olympique de Marseille et son nouveau président Stéphane Richard se seraient bien passés…