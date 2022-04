Barça : Xavi pas satisfait par son équipe malgré la victoire

Jeudi soir, le FC Barcelone retrouvait la victoire après son court succès face à la Real Sociedad (1-0), grâce à un but de Pierre Emerick Aubameyang, auteur déjà de son onzième but sous les couleurs catalanes. Le Barça est actuellement deuxième du championnat, et si le titre reste mathématiquement possible, le véritable objectif est de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. En revanche, ce ne sera pas en jouant comme contre la Real Sociedad que le club pourra enchainer les victoires.

Présent en conférence d'après match, Xavi est apparu très remonté contre son équipe : «on a gagné, ce sont trois points très importants, mais je ne suis absolument pas satisfait du match. La première période si, mais ensuite non. Jusqu'à la 28e minute, on n'a pas eu une seule possession longue dans leur camp. Ce sont eux qui ont fait le jeu. C'est une équipe physique, qui gagne tous ses duels, avec un très grand entraîneur (Imanol Alguacil, ndlr). Ils jouent aussi leur qualification en Ligue des champions, et ils avaient eu 6-7 jours pour se reposer. Ce n'est pas idéal, mais c'est comme ça. Il faut que l'on s'améliore beaucoup, c'est clair.»