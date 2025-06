Real Madrid : Xabi Alonso défend Vinicius face aux critiques

Transparent lors du match nul entre Al-Hilal et le Real Madrid, Vinicius Junior n’est plus que l’ombre de lui-même depuis plusieurs mois. Le Brésilien traîne des pieds sur le terrain, fait de moins en moins d’effort défensif et à contrario n’arrive plus à se montrer décisif dans la surface de réparation adverse. Un passage à vide dont son entraîneur Xabi Alonso a conscience, mais qui ne l’inquiète pas outre mesure.

«Je ne pense pas qu’il ait besoin qu’on lui rappelle la situation. Il va bien, mais nous voulons tous le pousser à être décisif, comme il l’a été à maintes reprises. Il a ce style de jeu imprévisible qui le distingue. Lorsqu’il parvient à se connecter avec son essence sur le terrain, c’est crucial», a expliqué le manager espagnol en conférence de presse avant la deuxième sortie madrilène, contre Pachuca. Sans Kylian Mbappé une fois de plus, le Real aura besoin d’un grand Vinicius.