Cinq choses à savoir sur Tetê

Il a débuté sa carrière professionnelle en Ukraine

Grand talent du Grêmio Porto Alegre, qu’il a rejoint à huit ans, Mateus Cardoso Lemos Martins dit « Tetê » a fêté ses 19 ans le 15 février 2019, quelques jours avant de parapher un contrat de 5 saisons en faveur du Shakhtar Donetsk. Principale promesse du centre de formation du Grêmio, il disposait d’une clause libératoire de 100 millions d’euros, alors qu’il n’avait évolué jusqu’ici qu’avec l’équipe de transition (palier entre la jeunesse et le monde professionnel). L’équipe ukrainienne a finalement déboursé 10 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier droit, qui découvrit le football professionnel le 4 août 2019, face au Karpaty Lviv.

Il est fasciné par Pelé et Messi

Ailier de formation, surnommé l'Ouragan, Tetê est un pur gaucher. Son plaisir : évoluer sur le côté droit, où il peut provoquer le latéral gauche adverse avant de repiquer dans l’axe et d’armer. Sa pointe de vitesse est un atout. A Globo Esporte, à l’aube de sa carrière en 2018, le natif d’Alvorada, dans la banlieue de Porto Alegre, se décrivait ainsi : «je suis un joueur de vitesse, de dribble, bon en un-contre-un et bon finisseur.» À Donetsk, il a inscrit 31 buts et délivré 15 passes décisives en 108 matches (9 buts en 17 matches de Championnat cette saison). Au-delà des statistiques, Tetê est de cette école brésilienne qui aime manier le ballon. Il racontait ses premiers entraînements, sans complexe, aux côtés de pros de Gremio. «J'ai beaucoup dribblé contre les pros, coup du sombrero sur Kannemann, petit pont à Cortez, mais ce sont de bonnes personnes, ils ne m’en ont pas voulu.» S'il dit savourer les exploits de Lionel Messi, malgré son jeune âge l’attaquant a pour mentor un certain Pelé. Il se nourrit de vidéos pour observer les mouvements de l’ancien numéro 10 de Santos. «En termes de style de jeu, de vitesse, de dribble, je pense que je lui ressemble un peu,» déclarait-il.

Il a fait des misères au Real Madrid

22 octobre 2020 : il n’a que 20 ans et déjà l’expérience d’un grand. Ce soir-là, au stade Santiago Bernabeu, à l’occasion de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions, Tetê fait vivre un véritable enfer à son compatriote, de 12 ans son aîné, Marcelo. Aligné sur l’aile droite du 4-2-3-1 dirigé par Luís Castro, il ouvre le score et récompense l'excellente première période du Shakhtar, puis ne cesse de proposer des appels dans le dos de la défense madrilène. Il manque un peu de réussite pour inscrire deux buts supplémentaires, mais il est à l'origine du deuxième but, d’une frappe repoussée, et talonne parfaitement pour Solomon sur le troisième. Le grand artisan du succès ukrainien en terres espagnoles.

Il a été appelé en sélection à 18 ans par Tite

Surprise ! Septembre 2018, alors qu’il n’avait toujours pas débuté en équipe première de Gremio, Tetê avait été invité par Tite pour s'entraîner avec la sélection A du Brésil, en tournée aux États-Unis. Alors âgé de 18 ans, il marchait sur les traces de son coéquipier en club, Everton, qu’il serait un jour amené à remplacer. S’il participa à plusieurs entraînements avec Neymar, Firmino et consorts, le jeune attaquant ne débuta pas. Auteur de 7 sélections chez les U20, il fréquentera l’équipe olympique (U23) d’André Jardine à deux reprises, en novembre 2020, en remplacement d’un certain Lucas Paquetá, déjà joueur de Lyon alors convoqué par Tite. Tetê ratera les Jeux Olympiques en 2021 et s’apprête à manquer l’objectif un peu fou qu’il s’était fixé il y a quatre ans : la Coupe du Monde 2022. Peut-être que Lyon, comme Bruno Guimaraes ou Lucas Paqueta, lui offrira la visibilité nécessaire pour espérer un appel de la Seleção.

Il voulait Liverpool mais...

Après que la FIFA a adopté des mesures exceptionnelles destinées à favoriser le départ des joueurs étrangers évoluant en Ukraine et en Russie, dans un contexte de guerre, les écuries européennes ont pointé leur regard vers l’est, en quête de recrues de complément, bien utiles au moment d’aborder le sprint final de la saison. Logiquement, l’OL n’était pas seul sur le dossier Tetê. Tout est parti d’une photo postée par le joueur sur Instagram. Lui, à l’époque où il jouait sous les couleurs de Gremio. Au Brésil, on espérait convaincre le joueur de retourner au pays, en prêt pour quelques mois, pour aider son club formateur tombé en deuxième division brésilienne à débuter la saison. Il n’en sera rien. «J'ai un rêve de jouer pour Liverpool, Manchester United, mais je suis concentré sur le Shakhtar. Nous avons quelques années de contrat.» Ces déclarations, tirées de Globo Esporte, datent d’un an. Les Reds faisaient partie des potentiels acquéreurs du Brésilien en ce mois de mars. Seul problème : la Premier League ne l'aurait pas laissé jouer cette saison. C’est en réalité un peu toute l’Europe qui s’est penché sur son cas : l'Ajax le voulait, en Italie, l’Atalanta, l’AC Milan et Naples étaient cités, au Portugal c’est Benfica et Porto qui étaient intéressés, alors que presque toute l’Angleterre était à ses pieds : outre Liverpool, Brentford, Brighton, Everton, Leicester, West Ham et Southampton étaient intéressés. En 2020, à la recherche d'un joueur côté droit, le Bayern Munich s'était positionné, mais le prix élevé demandé, 50 millions d'euros, a vite refroidi les Bavarois, qui cet été là ont déboursé la même somme pour s’attacher les services de Leroy Sané.

Il est habitué à évoluer avec des Brésiliens

Les défenseurs Marlon, Vitão, Ismaily, Dodô et Vinicius Tobias, les milieux Marcos Antônio, Maycon et Alan Patrick, les attaquants David Neres, Pedrinho et Fernando : onze de ses coéquipiers au Shakhtar sont ou étaient brésiliens. Ancien directeur sportif du Benfica, José Fernando Rodrigues Boto a découvert des joueurs comme João Felix, Bernardo Silva ou Ruben Dias. Très expérimenté et compétent sur le marché des jeunes joueurs, il a vite su s'affirmer au sein du club ukrainien, au moment de remplacer son illustre prédécesseur, Luis Gonçalves, en 2018. C’est lui qui est allé chercher Tetê au Grêmio, alors que le joueur de 18 ans n’avait pas encore débuté en équipe première. À Lyon, l’attaquant de 22 ans se mêlera au contingent brésilien composé du latéral gauche Henrique (27 ans), du milieu défensif Thiago Mendes (30 ans) et du milieu offensif Lucas Paquetá (24 ans), ainsi que de l’international italien natif de Santos, Emerson (27 ans).