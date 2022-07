Un nouveau playground dévoilé par OL Fondation et adidas !

Le foot féminin est à l'honneur ! Alors que l'Euro 2022 va débuter dès aujourd'hui en Angleterre (avec l'entrée en lice de nos Bleues prévus pour dimanche prochain face à l'Italie), l'équipementier adidas a vu les choses en grand en créant un playground unique à Vaulx-en-Velin, dans le quartier des Verchères, en collaboration avec OL Fondation. Ce playground a pour particularité d’avoir été pensé comme une "safe place" pour toutes les joueuses, et plus particulièrement les vauldais et vauldaises, qui souhaiteront s’y rendre. Vestiaires dédiés, éclairages de nuit, point d’eau, tout est fait pour que toutes et tous puissent s’approprier ce playground dans les meilleures conditions.

La suite après cette publicité

Mais ce n'est pas tout. Un tournoi est organisé le 8 juillet après-midi, mettant aux prises des équipes de jeunes filles de la région lyonnaise et de l'univers associatif local, avec des places pour assister à un match de l'OL en guise de récompense. Les créateurs de contenu Pieds Carrés, Fares Salvatore, Pola Freestyle et Nejma viendront animer la journée au côté de Namnaté Traoré et participeront à un match d’exhibition durant le tournoi. D'autres activités seront à retrouver tout au long de la journée jusqu'à la grande finale prévue à 17h30 (précédé d'un Showmatch Fares vs Pieds Carrés). Outre cette folle première journée, le playground a vocation à durer. A la suite de ce tournoi, différentes animations seront proposées afin de faire vivre ce lieu pendant et après l’Euro féminin. Le playground sera géré et animé par l’association Synergie Family, qui se démarque par ses nombreuses innovations sociales et culturelles. Venez nombreux !