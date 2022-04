OM-PAOK : les compositions officielles

Les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence débutent ce soir avec, au stade Vélodrome, un affrontement entre l'Olympique de Marseille et les Grecs du PAOK Salonique (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Le vainqueur de la double-confrontation retrouvera Feyenoord ou le Slavia Prague en demie. Les Olympiens doivent faire le boulot avant un match retour disputé dans la ferveur du stade Toumba, jeudi prochain.

La suite après cette publicité

Pour ce quart de finale aller, Jorge Sampaoli décide de s'appuyer sur Mandanda, de retour dans le but, et des latéraux Lirola et Kolasinac, plutôt en-dedans ces derniers temps. Gueye est présent au milieu, tout comme Bakambu, qui accompagne Under et Payet devant. Sur une série de 9 matches sans défaite, le PAOK est tombé ce week-end contre le Panathinaikos. Ce soir, Răzvan Lucescu opte pour un 4-2-3-1, dans lequel le principal danger se nomme Jasmin Kurtic. Le milieu défensif est le meilleur buteur du championnat grec (18 buts, 15 en championnat, 9 sur penalty).

Les compositions d'équipes :

OM : Mandanda - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Guendouzi, Gueye, Gerson - Bakambu, Payet, Under

PAOK : Paschalakis - Lyratzis, Ingason, Crespo, Vieirinha - Tsingaras, Kurtic - Zivkovic, Douglas Augusto, Biseswar - Akpom