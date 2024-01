PSG : Nasser Al-Khelaïfi envoie un gros scud à Lionel Messi

Ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a fait la tournée des médias. Au micro de RMC Sport, le président du Paris Saint-Germain a évoqué le cas Kylian Mbappé. Mais pas seulement. NAK a aussi été questionné sur Lionel Messi (36 ans), qui a porté la tunique francilienne entre 2021 et 2023. Deux années où l’Argentin n’a pas été heureux comme il l’a régulièrement expliqué en interview. Al-Khelaïfi lui a répondu.

La suite après cette publicité

«Messi ? Je veux dire une chose. Le meilleur joueur de l’histoire. Ce n’est pas facile pour lui devenir ici après toute sa vie à Barcelone. Quand il vient ici, ce n’est pas la même chose. On avait Kylian, Neymar… J’ai un grand respect pour lui mais parler en mal du PSG après ça, ce n’est pas bien, c’est un manque de respect. Gagner contre Kylian et les Français. Il faut respecter ça mais ce n’est pas un mauvais garçon. Pour Messi ou n’importe qui, je veux que les gens parlent quand ils sont là, pas quand ils ne sont plus là. »