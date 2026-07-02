Louis van Gaal quitte l’Ajax Amsterdam

Louis van Gaal tourne une nouvelle page avec l’Ajax Amsterdam. Le club néerlandais a annoncé ce jeudi le départ de son conseiller de 74 ans, qui occupait cette fonction depuis octobre 2023. Revenu à la demande de Michael van Praag pour accompagner la reconstruction sportive de l’Ajax après une période particulièrement agitée, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas estime que sa mission est désormais terminée. « Michael van Praag est un ami et nous avons très bien travaillé ensemble à l’Ajax par le passé. (…) Il y avait beaucoup de changements de postes et trop peu de connaissances footballistiques durant cette période. En tant que conseiller externe, j’ai ensuite pu jouer un rôle dans la nomination de personnes à des postes clés, comme Alex Kroes et Marijn Beuker. (…) Mais Michael est parti en 2025, Alex s’en est allé et Marijn a lui aussi quitté le club. Le moment est donc venu pour moi de m’arrêter », a-t-il expliqué.

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Louis van Gaal has stepped down as adviser to the Supervisory Board of AFC Ajax NV. He informed the Supervisory Board of his decision. Van Gaal had been advising the Supervisory Board on football-related matters since October 2023.



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Figure emblématique de l’Ajax, Louis van Gaal aura occupé de nombreux rôles au sein de son club de cœur : entraîneur adjoint entre 1988 et 1991, entraîneur principal de 1991 à 1997, puis directeur technique lors de la saison 2003-2004. C’est sous sa direction que l’Ajax avait remporté la Ligue des champions en 1995, avant qu’il ne poursuive une immense carrière sur les bancs du FC Barcelone, du Bayern Munich, de Manchester United ou encore des Pays-Bas. Son dernier poste d’entraîneur remonte au Mondial 2022 au Qatar, conclu par une élimination en quarts de finale face à l’Argentine, future championne du monde.