PSG : Pauleta a appelé Vitinha

Il y a quelques jours, le PSG a officiellement lancé son mercato en s'offrant le milieu de terrain du FC Porto Vitinha. Le jeune joueur de 22 ans rejoint donc le club de la capitale et vient agrandir la longue liste des joueurs portugais qui ont évolué sous les couleurs du PSG.

Dans un entretien pour RMC Sport, Vitinha a d'ailleurs révélé avoir reçu un appel d'une légende du club : Pedro Miguel Pauleta. «Je peux vous révéler que Pauleta m’a appelé. Ce fut incroyable, il a été très sympathique. Il m’a proposé son aide pour tout ce dont j’avais besoin. Et bien sûr, j’ai aussi parlé avec mes coéquipiers, Danilo et Nuno Mendes. Et on va certainement plus se parler encore, pour des questions liées à la maison, la voiture, tout ça… Ils sont là pour m’aider et ils ont été super avec moi, jusqu’ici», a-t-il expliqué.