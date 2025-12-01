Chelsea : l’arbitrage dans le viseur d’Enzo Maresca après le derby

Chelsea a tenu tête à Arsenal à dix contre onze (1-1), mais Enzo Maresca refuse que cette combativité masque ce qu’il estime être une incohérence arbitrale flagrante. L’entraîneur des Blues a reconnu que Moisés Caicedo méritait son exclusion pour une faute dangereuse sur Mikel Merino, tout en s’interrogeant vivement sur l’absence de carton rouge pour Piero Hincapié, auteur d’un coup au visage sur Trevoh Chalobah, visiblement marqué. Maresca a aussi rappelé l’action de Rodrigo Bentancur contre Reece James lors du déplacement à Tottenham, jugée différemment malgré une faute similaire.

Fier de la performance de ses joueurs en infériorité numérique, Chalobah ayant ouvert le score avant l’égalisation de Merino, Maresca a répété son incompréhension : « Le rouge de Moisés, c’est un rouge, mais pourquoi celui de Bentancur sur Reece ne l’était pas ? En tant qu’entraîneur, j’ai du mal à comprendre pourquoi ils jugent différemment », a-t-il questionné en référence au match contre les Spurs le 1er novembre. Il a ensuite ajouté que l’arbitre lui avait assuré que l’intervention sur Chalobah n’était pas un coup de coude, malgré la pommette blessé du défenseur. Dans un derby londonien particulièrement rugueux, Arsenal a au total écopé de six avertissements.