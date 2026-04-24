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Info FM Ligue 2

Troyes : Bafé Gomis en concurrence avec Julien Fournier et Jocelyn Blanchard

Par Maxime Barbaud
1 min.
Julien Fournier a fait un point sur le mercato de Nice @Maxppp

Troyes va connaître de prochaines semaines agitées. La montée en Ligue 1 a beau se profiler, il y a des remous en interne. Antoine Sibierski va quitter son poste de directeur sportif. Les relations avec le président Edwin Pindi deviennent de plus en plus tendues. Bafétimbi Gomis a été cité pour prendre la suite mais il n’est pas seul.

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Selon nos informations, l’ancien attaquant a les faveurs du City Group, moins du président de l’ESTAC, qui travaille sur deux noms en parallèle. Il y a d’abord Jocelyn Blanchard. Il a l’avantage de bien connaître Pindi, les deux hommes ayant collaboré durant leur époque commune à Dunkerque et représente une piste sérieuse. Le second, d’après L’Equipe, n’est autre que Julien Fournier, passé par l’OM mais surtout l’OGC Nice. Son CV est plus étoffé mais il est courtisé ailleurs. Troyes se rend à Saint-Etienne pour un choc au sommet de la Ligue 2 ce samedi à 20h.

Pub. le - MAJ le
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