La Real Sociedad retient Xabi Alonso, désiré par Elche

Dimanche dernier, Elche annonçait le départ de son entraîneur Fran Escriba, remercié dans la foulée de la lourde défaite à domicile contre le Betis Séville (0-3, 14e journée de Liga). Désormais à la recherche de son successeur, Christian Bragarnik, président et actionnaire majoritaire d'Elche, sondent alors de nombreux entraîneurs pour reprendre les rênes de l’équipe franjiverde. Et parmi ces options, Xabi Alonso, actuellement à la tête de l'équipe réserve de la Real Sociedad, semblait être la piste privilégiée. Oui mais voilà, le club basque ne l'entend pas de cette oreille selon les informations du quotidien AS.

En effet, si l'ancien joueur du Real Madrid est actuellement en difficulté avec la Real Sociedad B, l’homme d’affaires argentin et les membres du secrétariat technique apprécient la façon de travailler de l'ex-international espagnol et ne souhaitent donc pas s'en séparer. Actuellement reléguable, en deuxième division, Xabi Alonso, sous contrat jusqu'en juin 2022, devrait donc, pour l'heure, poursuivre son aventure avec le club basque. Avant de franchir un nouveau cap et de s’envoler vers la catégorie supérieure ? L'avenir nous le dira...