L’arbitre du choc PSG-AS Rome est connu ! Ce lundi, l’UEFA a officialisé la désignation de Glenn Nyberg pour diriger cette affiche particulière entre le Paris Saint-Germain et l’AS Rome. L’arbitre suédois a beaucoup d’expérience et a l’habitude d’officier lors de rencontres de cette envergure sur la scène continentale, que cela soit en Ligue des Champions ou en Europa League.

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Glenn Nyberg connaît déjà le Paris Saint-Germain. Le Suédois a dirigé deux rencontres du club parisien en compétition européenne au cours de sa carrière : Dortmund-PSG, en décembre 2023, puis PSG-PSV Eindhoven, le 22 octobre 2024, en Ligue des champions (1-1). Il retrouvera donc le club de la capitale pour une nouvelle affiche européenne.