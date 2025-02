Espagne : la peine de Luis Rubiales est tombée

Le jugement tant attendu de Luis Rubiales avait lieu ces derniers jours, et la justice espagnole s’est prononcée : l’ancien joueur a ainsi été condamné à une simple amende. Il devra ainsi verser 20 euros par jour pendant 18 mois (légèrement plus de 10.000 euros) et s’en sort donc plutôt bien, puisqu’il avait d’abord été question d’une peine de prison ferme de deux ans et de plusieurs mois…

Pour rappel, l’ancien patron de la Fédération Espagnole de Football avait embrassé Jenni Hermoso lors de la cérémonie de remise des médailles du Mondial féminin 2024 l’été dernier en Australie, déclenchant une énorme polémique chez nos voisins espagnols.