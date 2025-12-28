Serie A : Naples devance Bologne et reprend la deuxième place

Après sa victoire en Supercoupe d’Italie, Naples devait continuer sur sa lancée pour se rapprocher du leader milanais. En déplacement sur la pelouse de la Cremonese, les Partenopei ont rapidement ouvert le score grâce à Rasmus Højlund (1-0, 13e). Le Danois a ensuite fait la différence en s’offrant un doublé avant la pause (2-0, 45e).

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Cremonese N D V V D Naples V V D D V

En gestion durant la seconde période, les Napolitains ont assuré cette victoire et remontent provisoirement à la deuxième place de Serie A, mais restent sous la menace de l’Inter Milan, avant un déplacement chez la Lazio. De son côté, la Cremonese reste à la 12e place avant de recevoir la Fiorentina lors de la prochaine journée.