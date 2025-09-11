Man City : Gianluigi Donnarumma est fasciné par Pep Guardiola

Devenu indésirable du côté du Paris Saint-Germain malgré la victoire en C1, Gianluigi Donnarumma aura attendu la toute fin du mercato pour trouver un nouveau point de chute. Courtisé par City qui attendait de vendre Ederson, le gardien italien a bien signé dans le club anglais dans les dernières heures du mercato. Ce jeudi, il a été présenté par son club et il en a profité pour évoquer sa signature.

«Être entraîné par Pep Guardiola est la meilleure chose qui puisse arriver à un footballeur. Il me voulait… J’en suis fier. C’est un club qui m’a toujours fasciné, un club que j’ai toujours eu le plaisir de suivre. Il faut venir ici pour comprendre, voir tout ce qui se passe autour du club, le terrain d’entraînement, le stade, c’est vraiment fantastique. Tant que vous n’êtes pas ici, vous ne comprenez pas la qualité du club, toutes les installations sont fantastiques, tous les gens qui travaillent ici sont fantastiques, et être ici est vraiment une grande fierté. Je suis heureux de mon choix. J’espère écrire l’histoire ici, rester ici de nombreuses années et remporter tout ce qui est possible. C’est mon objectif», a-t-il ainsi lancé.