Ballon d’Or : les déclarations de Kylian Mbappé ont mis le feu au PSG !

La stratégie du PSG autour du Ballon d’Or a connu un sérieux changement de cap. Après une saison dernière où le club parisien avait clairement privilégié Ousmane Dembélé, notamment au détriment d’Achraf Hakimi, Paris avait cette fois décidé d’adopter une approche différente. L’idée, dans un premier temps, était de ne pas trancher entre ses trois principaux candidats : Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Fabian Ruiz. Depuis plusieurs semaines, les trois Parisiens étaient ainsi mis en avant à travers différents contenus et opérations médiatiques, avec notamment des entretiens accordés à France Football et The Athletic. Une stratégie pensée pour donner les mêmes chances aux trois joueurs et éviter de reproduire le scénario de la saison précédente.

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Mais cette ligne a finalement volé en éclats. Selon L’Équipe, le PSG a décidé ces derniers jours de resserrer sa campagne autour de Dembélé et Kvaratskhelia, sans réellement prévenir Fabian Ruiz, qui aurait découvert cette nouvelle orientation… dans la presse. L’Espagnol, pourtant mis en avant par le club au début du mois, notamment sur TF1 et les réseaux du PSG, n’aurait donc pas été associé à cette décision. D’après le quotidien, cette évolution serait notamment intervenue dans un contexte de tensions en interne autour de la manière de répondre aux différentes sorties de Kylian Mbappé sur le Ballon d’Or. L’entourage de Nasser al-Khelaïfi aurait poussé pour concentrer la campagne sur deux joueurs afin d’éviter une dispersion des voix, alors que l’offensive médiatique de l’ancien Parisien n’était pas passée inaperçue auprès des dirigeants.

Le PSG partagé sur la manière de répondre à Mbappé

Interrogé par L’Équipe sur ce changement de stratégie, le PSG a toutefois refusé d’en dire davantage : « nous n’avons pas vocation à commenter davantage notre stratégie ou nos intentions. Nous avons 10 joueurs sur 30 nommés pour le Ballon d’Or. (…) C’est une grande fierté pour le Paris-Saint-Germain. Ces nominations illustrent la réussite d’un collectif et le travail accompli par l’ensemble du club. Comme nous l’avons déjà fait savoir depuis plusieurs semaines, nous considérons qu’un Parisien mérite de remporter le Ballon d’Or. » Une réponse qui permet au club de maintenir officiellement son discours collectif, sans expliquer pourquoi Fabian Ruiz ne bénéficie plus de la même exposition que ses deux partenaires.

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Cette nouvelle orientation n’est en tout cas pas sans conséquence en interne puisque le clan de l’Espagnol se pose logiquement des questions sur ce changement de cap. Reste désormais à voir comment l’ancien Napolitain réagira à ce changement de statut, mais le PSG qui doit gérer depuis deux saisons maintenant cet exercice de communication délicat doit sans doute espérer que cela n’impactera pas le sportif. La saison dernière, cela avait été sans conséquence, reste à croiser les doigts pour cette saison.