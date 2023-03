Amine Adli : « c’est une fierté de voir que Toulouse évolue dans le positif »

De retour en France, avec les Espoirs, pour affronter l’Angleterre (samedi) et l’Espagne (mardi), Amine Adli (22 ans) s’est confié au micro de Foot Mercato cette semaine à Clairefontaine. L’occasion pour l’attaquant du Bayer Leverkusen d’expliquer qu’il continue de suivre de très près son ancien club. « Je suis leurs performances, leur beau parcours en Coupe de France. Je pense qu’ils peuvent aller en finale et la gagner, ça serait bien pour le club. Ils font une bonne saison en L1, il y a de l’engouement, les fans sont revenus… c’est super ce qui se passe à Toulouse. Pour être arrivé en U16, j’ai connu tout ce qui s’est passé au club : le retour avec Dupraz avec le maintien à la dernière journée, la descente, le Covid, la montée ratée, les supporters en colère, le changement de président… Voir que le club est aujourd’hui stable, avec une ferveur, que ça travaille bien, avec du beau jeu… c’est une fierté de voir que le club évolue dans le positif. »

Et Amine Adli d’en dire plus sur ses relations actuelles avcec le vestiaire toulousain. « J’ai encore des relations avec des gens du vestiaire et qui travaillent au club. Je suis resté très proche de Moussa Diarra, mais c’est normal, c’est mon frère, on se connaît depuis 17 ans. S’il part quelque part, je serai forcément proche de ce club et je suivrai toute l’actualité de ce club, parce que j’ai un lien particulier avec lui. J’ai toujours des liens avec des joueurs que j’apprécie, comme Stijn Spierings. J’ai tissé un lien très proche avec lui, je l’apprécie énormément. Comme Branco van den Boomen, Brecht Dejaegere… » Enfin, l’international Espoirs français, expulsé pour son dernier match avec le TéFéCé, a voulu positiver sur la fin de son aventure du côté du Stadium. « C’était frustrant… Surtout qu’on fait nul contre Ajaccio pour la première journée de Ligue 2. Je n’ai pas eu la chance de pouvoir rejouer pour me faire pardonner auprès des fans. Mais je me dis que j’ai participé d’une façon ou d’une autre à la montée en Ligue 1 (rires). » L’interview complète est à retrouver ce vendredi, à 20 heures, sur notre site.

