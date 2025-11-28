Stade Rennais : Brice Samba a remis tout le monde d’accord !

Si le Stade Rennais est revenu au premier plan, il le doit en grande partie grâce à Brice Samba. Sur les quatre derniers matches, le portier de 31 ans n’a encaissé que deux buts et s’est notamment montré décisif contre le Paris FC, avec quatre arrêts décisifs réalisés, et également contre Monaco, où il a su se montrer décisif. Mais sur la pelouse du FC Metz, le numéro trois de l’équipe de France a confirmé sa bonne forme et a réalisé son meilleur match depuis le début de la saison, lui dont le transfert, à hauteur de 13 millions d’euros, avait été contesté l’an passé.

S’il a pu voir Yegbe manquer l’immanquable, Brice Samba a fait preuve de charisme dans les cages bretonnes en s’imposant comme un leader, n’hésitant pas à reprendre ses défenseurs, dont Lilian Brassier juste avant la pause. Mais l’ex-Lensois a surtout été décisif en s’offrant cinq arrêts, dont une magnifique double-parade devant Touré, puis Bokeke (90e+2), avant de sortir une lourde frappe, dans la foulée, d’Abuashvili pour offrir la victoire à son équipe. Une performance reconnue par Valentin Rongier.

Brice Samba XXL contre le FC Metz

«Je ne suis pas entièrement satisfait, le contenu du match était insuffisant. On a été solidaires, Brice Samba a fait les bons arrêts au bon moment. Si on a dû élever la voix avec Brice ? C’est à nous de ne pas perdre le fil, on est un groupe soudé, parler nous a permis d’avancer», a reconnu le buteur de la soirée à propos de son gardien. Rejoint par Habib Beye, qui n’a pas souhaité s’attarder sur les individualités. «J’apprécie beaucoup, mais j’ai envie de mettre en avant mon groupe plutôt que les individualités».

Pourtant, Brice Samba va bien devoir continuer à se démarquer tout au long de la saison s’il souhaite figurer parmi les convoqués par Didier Deschamps pour le Mondial 2026. «J’essaie de rester performant pour rester dans ce groupe, c’est un objectif. C’est, mine de rien, une petite pression car tu ne peux pas te relâcher mais c’est le très haut niveau. Après, le coach Deschamps le dit assez souvent, il n’y a rien de figé, de sûr, on verra dans les mois à venir», avait-il reconnu lors de la dernière trêve. Mais ce vendredi, il est l’un des principaux artisans de la quatrième place rennaise au classement.