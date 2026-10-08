Arsenal : le nouveau salaire incroyable de Mikel Arteta est connu

La nouvelle a été officialisée mercredi après-midi. Sept ans après son arrivée à l’Emirates Stadium, Mikel Arteta a été prolongé par Arsenal jusqu’en 2030. Sacré champion d’Angleterre la saison passée et finaliste malheureux de la dernière édition de la Ligue des Champions, l’Espagnol a réussi à négocier une revalorisation salariale conséquente.

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Selon The Times, Arteta a paraphé un contrat de quatre ans assorti d’un salaire annuel de 29,5 M€ ! Pour rappel, l’ancien milieu de terrain touchait auparavant un salaire estimé à 18,4 M€. Fort de cette augmentation, Arteta devient ainsi l’un des entraîneurs les mieux payés du monde et ses nouveaux émoluments sont même supérieurs à ce que percevait Pep Guardiola à Manchester City (24,4 M€).