Arsenal : Mikel Arteta ouvre la porte à une prolongation

Déjà présent à Arsenal depuis 2019, Mikel Arteta est en train de s’imposer comme l’une des figures majeures de l’histoire récente des Gunners. Et son avenir semble toujours s’écrire à Londres. Alors que son contrat arrive à échéance à la fin de la saison, le technicien espagnol a clairement ouvert la porte à une prolongation : « je n’ai pas à m’inquiéter de tout ça parce que je veux être ici. Je suis extrêmement heureux. Je me sens très reconnaissant de travailler avec les personnes avec lesquelles je travaille et, dès que nous en aurons la possibilité, nous réglerons cela ». Une sortie qui témoigne de son attachement au club et de sa volonté de poursuivre l’aventure à Londres.

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L’Espagnol sort surtout d’une saison qui a marqué un tournant dans son parcours. Après trois deuxièmes places consécutives en championnat, Arteta a enfin conduit Arsenal jusqu’au titre de Premier League, tout en permettant aux Gunners d’atteindre la finale de Ligue des Champions, finalement perdue face au PSG. À 44 ans, il continue ainsi de construire, saison après saison, le projet qu’il imaginait depuis son arrivée sur le banc en 2019, avec un collectif désormais capable de jouer les premiers rôles sur tous les fronts. Sa volonté de rester pourrait donc permettre à Arsenal de poursuivre cette montée en puissance avec l’homme qui en est devenu le principal architecte.