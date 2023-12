OL : Alexandre Lacazette est ravi

Trois victoires en trois matches, et voilà l’OL qui est sorti de la zone rouge au meilleur moment, pour la trêve hivernale. Le soulagement est grand chez les joueurs lyonnais, qui ont communié avec le public du Groupama Stadium au coup de sifflet final. Au micro d’Amazon Prime Video, le capitaine Alexandre Lacazette a exprimé sa joie, après la courte victoire (1-0) face à Nantes.

La suite après cette publicité

« Elle fait du bien. On finit l’année pas relégable. Beaucoup de personnes nous avaient enterrés. Mais je n’ai pas envie de parler des gens, j’ai envie de parler de mon équipe. On a été solidaire, jusqu’au bout, même à 10 contre 11. Le public était présent, comme depuis le début de la saison. C’est vraiment bien, ça fait plaisir, beaucoup de joie, on va passer les fêtes très heureux », a-t-il déclaré. L’OL est désormais 15e de L1.