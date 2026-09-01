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Jack Grealish est de retour à Everton

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Jack Grealish à Everton @Maxppp

Après des années compliquées à Manchester City, Jack Grealish s’était parfaitement relancé à Everton l’an dernier, redevenant le joueur qu’il était à Aston Villa. De retour à City, il faisait face à une énorme concurrence, et c’est tout naturellement qu’il a souhaité retourner du côté de la Mersey.

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Les Toffees viennent ainsi d’annoncer le retour de l’international anglais pour la saison à venir, dans le cadre d’un prêt. Du haut de ses 30 ans, il tentera d’enchaîner une deuxième bonne saison en Premier League.

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