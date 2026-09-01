Premier League
Jack Grealish est de retour à Everton
1 min.
@Maxppp
Après des années compliquées à Manchester City, Jack Grealish s’était parfaitement relancé à Everton l’an dernier, redevenant le joueur qu’il était à Aston Villa. De retour à City, il faisait face à une énorme concurrence, et c’est tout naturellement qu’il a souhaité retourner du côté de la Mersey.
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Jack Grealish has returned to Everton on loan from Manchester City for the remainder of the 2026/27 season.— Everton (@Everton) September 1, 2026
Welcome back, Jack! 🔵
Les Toffees viennent ainsi d’annoncer le retour de l’international anglais pour la saison à venir, dans le cadre d’un prêt. Du haut de ses 30 ans, il tentera d’enchaîner une deuxième bonne saison en Premier League.
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