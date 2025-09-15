OM : Pablo Longoria est toujours choqué après la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe

Invité de France Inter, ce lundi, à la veille du grand retour des Marseillais en Ligue des champions face au Real Madrid, Pablo Longoria est revenu sur la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe il y a un mois à Rennes et sur leur départ du club à la fin du mercato. «C’était un moment compliqué, c’est une réalité. Se séparer de son meilleur joueur, un joueur qui nous a donné beaucoup la saison dernière… Je ne change pas un mot sur ce que je pense d’Adrien. Mais le football est un sport individuel, pas collectif. Il faut prendre des décisions pour le bien du collectif», a tout d’abord avoué le boss olympien.

Relancé sur cet épisode, Longoria a par ailleurs laissé planer le mystère sur ce qu’il s’est vraiment passé dans le vestiaire rennais. «Je n’y étais pas mais jamais dans ma vie je n’ai vu des joueurs sortir du vestiaire avec le visage complètement blanc, complètement défiguré. Dans la vie il ne faut jamais regretter quand on prend des décisions fortes avec conviction. Le club est complètement victime de cette situation. Quel club remplace son meilleur joueur à la fin du mercato pour 10 millions d’euros ? Ce ne serait pas très logique».