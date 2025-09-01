Menu Rechercher
Lucas Tousart file à Brest

Par Josué Cassé
Cinq ans après son départ de l’Olympique Lyonnais pour l’Allemagne, Lucas Tousart retrouve la Ligue 1. Ce lundi, le Stade Brestois a officialisé l’arrivée de l’ancien international Espoirs (24 sélections).

𝐋𝐮𝐜𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐬𝐚𝐫𝐭 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐦𝐞́𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐞 ✍️

🤝 𝐀𝐪𝐮𝐢𝐥𝐚 𝐑𝐇 | 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨
Le natif d’Arras va donc venir apporter son expérience dans l’entrejeu breton. La saison dernière, le joueur de 28 ans a disputé 16 rencontres avec l’Union Berlin.

Pub. le - MAJ le
