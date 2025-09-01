Lucas Tousart file à Brest

Cinq ans après son départ de l’Olympique Lyonnais pour l’Allemagne, Lucas Tousart retrouve la Ligue 1. Ce lundi, le Stade Brestois a officialisé l’arrivée de l’ancien international Espoirs (24 sélections).

Le natif d’Arras va donc venir apporter son expérience dans l’entrejeu breton. La saison dernière, le joueur de 28 ans a disputé 16 rencontres avec l’Union Berlin.